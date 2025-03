No Extra do Secret Story - Desafio Final, Joana Diniz vê-se obrigada a usar luvas de boxe por decisão do colega, Bruno de Carvalho. Já no jardim, a concorrente mostra-se irritada com a situação e ao ser provocada por Bruno reage, gerando-se um bate-boca entre os dois concorrentes. Já no quarto, Joana Diniz fala sozinha sobre o comportamento do colega.