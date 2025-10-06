De rastos depois de terminar com Zé, Liliana chora na cama - As imagens que não viu

No quarto, Liliana não escondeu a emoção e chorou intensamente, abalada pela saída de Sandro e pelo fim da sua relação com o namorado. Contou com o apoio de Vera e Lídia, que procuraram confortá-la, com a taróloga a reforçar a sinceridade da concorrente ao longo do processo.

Liliana afirmou ter seguido o que sentia, mesmo que isso possa levar à sua expulsão ou ao afastamento definitivo de Fábio. Apesar disso, revelou estar a lutar com sentimentos de culpa e fragilidade.

Vera destacou que a decisão foi inteiramente de Liliana e que a concorrente agiu de acordo com o coração. Mais tarde, Fábio abraçou Liliana, solidificando a ligação entre os dois e assumindo uma posição de união no jogo.