De rivais a aliados? Daniela Santos e Miguel Vicente combinam nova estratégia em lanche a sós

No Secret Story - Desafio Final, a Daniela conquistou um lanche e surpreende ao escolher o Miguel para lhe fazer companhia. Durante o momento, falam da nova aliança entre os dois. O Miguel revela que gostava de ir à final com a Daniela, o Bruno, a Inês e a Sandrina, considerando que o Ossman não chega lá. A bailarina admite que acha que o Miguel será o vencedor, ressalvando que não gosta do jogo do concorrente. Ao mesmo tempo, na cozinha, a Joana sugere que todos os concorrentes se cheguem à frente e realizem todas as tarefas do Miguel. A Inês é a única a não concordar. No confessionário, o Miguel garante que a sua ligação à Daniela vai causar muitas reações nos concorrentes.