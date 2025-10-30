De 'rivais' a 'melhores amigas'? Liliana conta a Marisa Susana tudo sobre o ex-namorado

No Secret Story 9, na cozinha, Liliana desabafou com Marisa Susana sobre episódios marcantes da sua vida amorosa. A concorrente revelou ter passado por momentos de violência com um antigo namorado e refletiu ainda sobre a relação com Zé, admitindo que os aspetos negativos acabaram por se sobrepor às coisas boas.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18