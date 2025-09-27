De toda a casa... Liliana escolhe Fábio para um jantar a sós

No Secret Story 9, Liliana, Fábio e Sandro estão a conversar muito íntimos e a concorrente acaba por falar no seu dia de aniversário que está próximo. Fábio já decidiu qual será o seu presente. Depois, Liliana diz que escolheu Fábio como o concorrente com quem jantar a sós. Veja todas as reações!

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país