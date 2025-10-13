De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno

No Última Hora do Secret Story 9, Já no quarto azul, o tema é a nomeação do Pedro ao Dylan. A Marisa partilha que achava que o Pedro se fosse exaltar quando o Dylan se colocou à sua frente, no entanto, elogia a forma como reagiu. O Leandro abandona o quarto e o Pedro questiona o que se passou para a Marisa voltar a mencionar o nome da Ana. Reforça que sugeriu que a concorrente mudasse de quarto para não se sentir sozinha e ameaça referir também o nome do Bruno. O casal volta a discutir, dando palco a uma verdadeira cena de ciúmes…

Acompanhe ao minuto todas as novidades do Secret Story 9