«Decidam qual é o casal que querem desmanchar»: A frase de Fábio que não gerou grande reação em Liliana

No Secret Story 9, Fábio conta a Liliana como é que correu o "concílio dos nomeados", onde esteve também com Inês e Dylan. O concorrente fala das acusações das quais foi alvo e faz uma revelação inédita. Depois, Fábio mostra-se preocupado com a sua possível saída, visto que faz parte do leque dos nomeados, e diz que essa decisão está nas mãos dos portugueses. Já Liliana não parece reagir muito a essas palavras.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu preferido:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9