«Deixa-te de infantilidades!»: Leandro e Liliana viram-se contra Pedro

No Secret Story 9, a casa acordou agitada. Depois de a Voz ter desafiado os concorrentes a decidirem por unanimidade um concorrente para ser penalizado, todos discutiram. Pedro, Leandro e Liliana acabaram a trocar farpas. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

