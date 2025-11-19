«Deixa-te de infantilidades!»: Leandro e Liliana viram-se contra Pedro

No Secret Story 9, a casa acordou agitada. Depois de a Voz ter desafiado os concorrentes a decidirem por unanimidade um concorrente para ser penalizado, todos discutiram. Pedro, Leandro e Liliana acabaram a trocar farpas. Veja tudo.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
