Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado

No Secret Story, de madrugada, Mariana e Marisa Susana mostram-se curiosas para saber mais sobre a vida amorosa de Pedro. O concorrente partilha como conheceu Marisa, sem nunca referir o seu nome. A mulher está presente e faz-se de desentendida. Mais tarde, o casal troca um beijo rápido longe dos olhares atentos dos colegas.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18