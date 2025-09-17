Depois da tragédia, Cláudia Nayara faz agradecimento emocionante: «Obrigado a quem está do meu lado e respeita»

Cláudia Nayara emocionou os seguidores ao partilhar um vídeo nas stories do Instagram, onde surge a chorar compulsivamente. A artista, que recentemente viveu uma das maiores dores da sua vida com a perda do bebé, aproveitou o momento para agradecer a quem se tem mantido por perto.

«Obrigado a quem está do meu lado e respeita», escreveu, visivelmente emocionada. No mesmo vídeo, Cláudia não escondeu a intensidade do sofrimento que está a atravessar: «A dor é bastante grande», confessou.

O testemunho sincero tocou os fãs e reforçou o carinho que muitos têm demonstrado.