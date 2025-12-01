Depois de cantar o hino mais famoso do Natal, Leandro aposta num tema dos Anjos

No Secret Story, Leandro está sozinho na sala e começa a cantar a música mais famosa de sempre em relação à quadra natalícia: "All Want For Christmas Is You" de Mariah Carey. Depois, Leandro canta a música "Nesta Noite Branca" dos Anjos. Veja a interpretação do concorrente!

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.