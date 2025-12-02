Já chegámos ao whatsapp!
Depois de críticas de Marisa e Leandro, Pedro abandona o quarto: «Não vou sentar aqui para estarem a gozar com uma pessoa»

O ambiente voltou a aquecer no Quarto Azul da casa do Secret Story 9. Leandro e Marisa conversavam sobre o facto de Pedro Jorge estar no jardim com Ana, Bruna e Inês. Leandro comentou que, “por jogo”, tinha de tolerar as colegas, mas sublinhou que só permanece onde se sente bem. Marisa recordou que até agora Pedro evitava estar com as mesmas concorrentes, sugerindo que “só se estiver desesperado”. Ambos concordaram que todos têm de lidar uns com os outros na Casa, mas podem isolar-se quando sentem necessidade.

Risos e provocações levam Pedro a abandonar o quarto

Pouco depois, Pedro entrou no quarto, mas Leandro e Marisa mantiveram a conversa. Entre risos, Marisa lançou uma provocação: «O Pedro foi picar o ponto, hoje já precisa delas». Pedro justificou que é importante ouvir todas as opiniões, mas Leandro não deixou passar e recordou que, quando era ele a ir ter com as colegas, Pedro acusava-o de procurar discussão.

Marisa acrescentou que, com Dylan expulso, Pedro agora já pode estar com as concorrentes. O colega reagiu afirmando que estavam “ofendidos” e acusou Marisa de incoerência por criticar Fábio e depois ser simpática para ele. A concorrente pediu-lhe para falar mais baixo, algo que Pedro não apreciou.

A conversa escalou com referências antigas, como quando Ana chamou “cagão” a Pedro. A discussão continuou, com trocas de acusações e risos de Marisa, até Pedro perder a paciência: «Não vou sentar aqui para estarem a gozar com uma pessoa». O concorrente levantou-se e abandonou o quarto.

Pedro sai… mas os comentários continuam

Depois da saída de Pedro, Leandro insistiu que ninguém se estava a rir dele, com Marisa a atirar: «Parece doido». Os dois relembraram episódios antigos envolvendo Ana e comentaram a aproximação de Pedro a Liliana, que estaria a contradizer conselhos que dava a Leandro.

Quando ouviram Pedro passar a assobiar no corredor, Marisa comentou que o colega estava a cantarolar, mas incomodado por estar nomeado. A concorrente reforçou que, a esta altura do programa, não faz sentido “meter-se no meio de grupos sem necessidade”. Entre si, ela e Leandro ainda recordaram que Pedro sempre assumiu ser “um parvalhão” quando discutia.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 00:27
Notícias

Vanessa Ferreira apanha susto terrível com filho na Suíça: «Não me lembro de gritar tanto»

Vanessa Ferreira apanha susto terrível com filho na Suíça: «Não me lembro de gritar tanto»

Há 45 min
Aos 61 anos, Elsa Raposo diagnosticada com um cancro pela segunda vez

Aos 61 anos, Elsa Raposo diagnosticada com um cancro pela segunda vez

Há 1h e 7min
Após separação, Sónia Jesus exibe lado mais sexy e a Internet não fica indiferente

Após separação, Sónia Jesus exibe lado mais sexy e a Internet não fica indiferente

Há 1h e 55min
Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

Há 1h e 58min
Separados ou prontos para casar? Luiza Abreu quebra o silêncio sobre a relação com João Moura Caetano

Separados ou prontos para casar? Luiza Abreu quebra o silêncio sobre a relação com João Moura Caetano

Há 3h e 7min
Ver Mais Notícias

