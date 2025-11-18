Depois de desentendimento com Pedro, Bruno defende Marisa. Veja a reação de Pedro

Marisa não gostou da escolha de Pedro Jorge, ao eleger Liliana como sub chefe das limpezas. No Especial do Secret Story 9, depois de todos assistirem a imagens, Bruno defendeu e elogiou Marisa.
Recorde o que aconteceu:
Marisa perdeu completamente a cabeça com Pedro Jorge depois de descobrir que ele não a escolheu para sublíder, optando por Liliana, apesar de ela própria não se ter candidatado a líder por causa do marido. Visivelmente chateada, Marisa sentiu-se desvalorizada e acusou-o de ingratidão. Pedro Jorge respondeu sem rodeios, dizendo que Marisa «é uma piada» e «hipócrita», e afirmou que aquilo que ela faz é falsidade. O concorrente acrescentou ainda que acredita que Marisa está a jogar contra ele. A discussão terminou com Marisa a chamá-lo de ingrato, deixando o clima explosivo entre o casal.
Mais tarde, já no alpendre, Marisa desabafou com Bruno e Inês, lamentando que Pedro Jorge e Liliana estivessem «já amiguinhos outra vez», enquanto tentava recompor-se da discussão.
