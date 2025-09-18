No Secret Story - Casa dos Segredos 9, depois de entrarem em guerra, Dylan e Bruno Miguel tentam esclarecer a rivalidade que se formou entre ambos.

Recorde o que aconteceu: Dylan e Pedro entram em guerra, ao partilharem opiniões um sobre o outro. «Sonso», «Coitadinho» e «Vedeta» são alguns dos comentários que fizeram um sobre o outro, durante uma dinâmica.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

