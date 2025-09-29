Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir

No Secret Story 9, o clima ficou altamente tenso na casa, depois de Marisa e Leandro se envolverem numa forte discussão que acabou com os dois colegas de costas voltadas. Dirigindo-se ao quarto com raiva, Leandro expulsa Marisa do quarto, colocando as suas malas para fora. Marisa avisa-o para não voltar a mexer nas suas coisas e Fábio intervém, para defender a colega. A situação intensificou-se e Fábio teve de ser agarrado.

Momentos depois, Leandro ficou isolado no quarto e Pedro juntou-se ao colega, rindo-se da situação.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto