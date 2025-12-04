Depois de pista reveladora, Ana quer fazer aliança com Pedro Jorge e Marisa para proteger os segredos que restam

No Secret Story 9, uma nova pista surpreendeu os concorrentes e colocou Ana mais próxima que nunca dos segredos de Pedro Jorge e Marisa. A imagem que duas pulseiras de maternidade de bebés recém-nascidos apareceu no plasma e uma maquete de uma casa apareceu por trás do espelho do corredor. Como sabemos, estas pistas são relativas aos segredos do casal («A mãe dos meus filhos está na casa», o segredo de Pedro; «O meu marido está na casa», o segredo de Marisa). Ana chegou mesmo a questionar Pedro, ao olhar para a imagem do plasma: «Tu és da família da Marisa?».

Minutos mais tarde, Ana apanha Pedro Jorge e Marisa sozinhos na cozinha e aproveitar para fazer uma proposta: uma aliança para proteger os segredos dos três, pois Ana sabe que as pistas que surgiram nada têm a ver com o segredo que esconde («Na minha aldeia acreditam que sou um milagre»).

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

