Depois de provocações, Liliana arrasa Bruno: «Foste dormir para o Quarto Secreto pelas figuras que fizeste»

O ambiente aqueceu esta manhã na cozinha da casa do Secret Story 9. Após um confronto aceso entre Bruna e Leandro, Bruno decidiu intervir e lançou duras críticas, chamando os colegas de “ridículos” e “reles”. Liliana não deixou passar e respondeu de imediato, recordando o momento em que Bruno foi para o Quarto Secreto “pelas figuras que fez”.
A troca de farpas intensificou-se rapidamente, com Bruno a atacar e a chamá-la de lixo e acusá-la de ser fraca. Liliana defende-se, afirmando que o colega não tem argumentos e recorre apenas a insultos. Visivelmente irritado, Bruno abandona a divisão, mas Liliana segue-o, mantendo o confronto e prolongando a tensão na casa.
Mais um momento explosivo que promete marcar o dia e dividir opiniões dentro e fora do reality show.