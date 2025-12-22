Depois de ser atacado, Pedro reage contra Leandro: «É um bebé amuado. Tem falta de atenção»

No Secret Story, Os concorrentes são desafiados a comentar quem fez Teatro na casa. E a dinâmica abaca com um momento intenso entre Pedro e Leandro. Depois de ser atacado pelo amigo com várias críticas, Pedro reage e 'paga com a mesma moeda'. Veja o vídeo.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.