Depois de terminar noivado com Zé e ter dado primeiro beijo a Fábio, Liliana confessa: «Aconteceu, sou livre»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio não resistiram à tentação e deram o primeiro beijo na boca. No Especial com Cristina Ferreira, esse foi um dos grandes temas, como já seria de esperar, e Liliana fez alguns comentários sobre o assunto. Garantiu que não queria que acontecesse, mas as coisas fluiram desde a última gala, em que terminou o noivado com Zé perante Portugal inteiro, acabando por não controlar as emoções. Fez ainda um apelo à família ara não a julgarem e a perdoarem, caso tenha desiludido os pais.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

