Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan

No Especial do Secret Story 9, as declarações emocionais trocaram de mãos e os autores foram completamente inesperados. A maior surpresa da noite foi para Dylan, que seria de esperar receber uma carta de amor escrita por Inês, mas o verdadeiro autor foi Fábio. A revelação chega apenas um dia depois de um confronto tenso entre os dois, que quase terminou da pior forma. Fábio fez largos elogios ao colega, mas o foco foi a frase «conselho de um amigo».

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País