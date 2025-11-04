Já chegámos ao whatsapp!
Depois de um dia polémico, Liliana e Fábio acabam a noite agarradinhos debaixo dos lençóis

No Secret Story 9, depois de um dia atribulado, Liliana e Fábio acabam a noite agarradinhos debaixo dos lençóis. Veja tudo. 

  • Hoje às 10:06
Quem é que tem o segredo da doença? Ana parece desconfiar de uma concorrente
03:07

16:05
Inédito: Dylan e Bruno enchem sala de água com sabão e divertem-se a escorregar
03:38

15:05
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
05:05

13:01
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»
05:40

12:57
Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»
03:04

12:51
Tensão cresce como nunca entre Marisa e Pedro: «Não quero nada com ninguém aqui na casa!»
01:17

12:44
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
05:05

Há 3h e 16min
Em lágrimas, Marisa não perdoa Pedro e recebe apoio dos colegas. Menos de uma, que fica do lado dele

Hoje às 09:54
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Ontem às 15:28
Loira de olhos azuis e muito sensual: Conheça a grande amiga de Zé, ex-noivo de Liliana, que faz furor na Internet

Ontem às 10:45
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Há 38 min
Depois de Francisco Monteiro, Nuno Brito 'ataca' ex-concorrente de peso - veja as imagens reveladoras

Há 3h e 24min
Burlão usa imagem de Cláudio Ramos para roubar milhares de euros. E estes são os detalhes

Há 3h e 40min
Jéssica Vieira sofre incidente com o carro e revolta-se: «É o País em que nós estamos»

Hoje às 11:22
Família de Marisa e Pedro quebra o silêncio: «O amor, mesmo ferido, continua a ser amor»

Hoje às 10:29
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Hoje às 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Hoje às 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Ontem às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Ontem às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

2 nov, 22:48
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Há 38 min
Depois de Francisco Monteiro, Nuno Brito 'ataca' ex-concorrente de peso - veja as imagens reveladoras

Há 3h e 24min
Burlão usa imagem de Cláudio Ramos para roubar milhares de euros. E estes são os detalhes

Há 3h e 40min
Jéssica Vieira sofre incidente com o carro e revolta-se: «É o País em que nós estamos»

Hoje às 11:22
Aos 62 anos, rosto da TVI recorre a intervenções estéticas e revela a sua nova imagem: «Está uma pessoa nova»
06:40

Hoje às 10:34
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Ontem às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

2 nov, 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

2 nov, 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

23 out, 18:25
Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Ontem às 15:58
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Ontem às 15:49
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

2 nov, 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

2 nov, 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
