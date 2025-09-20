Depois de ver a mulher de rastos, Pedro isola-se a chorar

No Secret Story, Marisa fica lavada em lágrimas ao ouvir a música Casa, um tema muito especial para ela. Sem puder abraçar a mulher, Pedro não aguenta as lágrimas e chora também. Depois, afasta-se de Marisa e vai chorar para o quarto. Veja o vídeo.
