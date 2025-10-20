Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

No Secret Story 9, após uma gala atribulada, marcada por confrontos entre Vera e Dylan, a concorrente perdeu a cabeça quando se voltou a tocar no assunto das suas próprias filhas. Veja as imagens do momento de elevada tensão que marcou a noite e promete mudar tudo no jogo.

De seguida, o assunto entre os colegas era inevitavelmente este acontecimento. Enquanto Vera estava no confessionário a falar com a Voz sobre a situação, todos se mostraram em choque, sentindo que a concorrente estragou tudo.

Assim que Vera sai do confessionário, o clima volta a intensificar-se.