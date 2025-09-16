Desacordo depois das nomeações? Veja a conversa entre Fábio e Bruno Miguel

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, a noite ficou marcada pelas primeiras nomeações desta edição, para além da desistência de Fábio Daniel. Momentos depois do Especial, as conversas sobre as justificações das nomeações espalharam-se e Fábio e Bruno Miguel tiveram uma troca de argumentos. Bruno não compreende o ponto de vista de Fábio, quando este diz que não pensou em ninguém para nomear. Ao ouvir isto, questionou o colega sobre a nomeação que lhe dirigiu.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story