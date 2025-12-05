«Descompensada, descontrolada e...»: Comportamentos de Liliana levam uma concorrente à preocupação

No Diário do Secret Story 9, Após o Especial, Liliana abandona o auditório indignada e todos se mostram incrédulos com a postura da concorrente quando se intrometeu na discussão da Marisa com Bruna, pois o tema era sensível. Assim que Bruna a confronta estala novamente a discussão. Liliana vai falando sozinha e ora grita, ora canta, ora ri com ironia e vai dizendo que todos se fazem de vítimas e acrescenta que são todos uns falsos. Os restantes comentam que Liliana está a descompensar e a perder a noção do que faz só para aparecer.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!