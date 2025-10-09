Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio

No Secret Story 9, Liliana começou a mostrar desconfiança em relação aos conselhos de Vera sobre Fábio. A concorrente admitiu ter dúvidas quanto às verdadeiras intenções da colega e confessou sentir que algumas opiniões podem estar a influenciar o seu relacionamento dentro da casa.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
