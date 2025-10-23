Descontrolo total. Dylan faz as malas e insulta Marisa Susana

As imagens dos insultos continuam a dar que falar e o Dylan e o Bruno justificam que nada do que disseram foi para menosprezar a orientação sexual do Leandro. Já a Ana comenta que o Leandro tem o direto de se sentir assim já que teve de ouvir o termo "panasco". O Dylan irrita-se justificando que “panasco” não é o mesmo que “panasca” e decide ir ao confessionário com o propósito de desistir. A Marisa Susana incentiva-o a ir embora o que faz com que o Dylan fique fora de si reagindo com um chorrilho de insultos para ofender a concorrente.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

