Na gala do Secret Story 9, desde o desmaio de Marisa Susana até ao queijo de Bruna, concorrentes ficam a conhecer todas as missões secretas desta edição.

A grande noite está a chegar e promete emoções fortes. A semifinal da “Casa dos Segredos 9” vai para o ar esta noite na TVI e traz surpresas decisivas, revelações, momentos de tensão e decisões que vão definir quem conquista um lugar na grande final. Entre os destaques, estão a escolha da melhor missão da edição, a eleição do concorrente mais ciumento da casa e a pressão máxima sobre os nomeados, que vão receber mensagens marcantes dos ex-concorrentes.

Mas há mais: a gala conta ainda com atuações especiais de Jorge Guerreiro e Nuno Ribeiro, garantindo muita música e emoção numa noite que promete ficar na memória dos fãs do reality show. No final, serão conhecidos os quatro finalistas do “Secret Story 9”, num programa que promete ser um dos mais intensos da edição.

