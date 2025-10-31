Desfeita em lágrimas! Bruna emociona-se ao falar do linfoma que teve: «Não conseguia beber água...»

No Secret Story 9, os concorrentes posicionam-se de acordo com a afirmação “Já me senti sozinho, mesmo rodeado de pessoas”. A maioria assume este sentimento, mas Bruna refere que prefere não falar por se tratar de uma situação pessoal. No confessionário, em lágrimas, a concorrente faz referência ao seu segredo e partilha mais sobre a doença que ultrapassou. Veja tudo.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

