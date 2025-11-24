«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes

No Secret Story 9, Cristina Ferreira deixa os concorrentes em choque ao transmitir uma mensagem dura e inesperada. A apresentadora revela sentir «desilusão» com a postura e os comportamentos de vários participantes, alertando-os de forma aterradora para as consequências das suas atitudes dentro e fora da casa. O aviso direto cria silêncio absoluto e deixa o grupo visivelmente abalado.