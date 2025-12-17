Já chegámos ao whatsapp!
Desolado, Pedro fala sozinho sobre Marisa: «Nem um bom dia... se é para me mandar abaixo...»

No Secret Story 9, Pedro isola-se no quarto e fala sozinho sobre as "guerras" que tem tido com Marisa. O concorrente mostra-se magoado por esta nem sequer lhe dizer bom dia e assume que «vai continuar sozinho». Depois, os dois discutem. Veja tudo. 

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Há 2h e 59min
04:32

22:56 Ontem
04:32

22:54 Ontem
05:15

22:50 Ontem
02:45

22:45 Ontem
01:59

22:43 Ontem
01:32

22:38 Ontem
