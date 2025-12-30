Destruída: Liliana fica num pranto após acusações de Pedro

No Secret Story 9, numa dinâmica em que os concorrentes tinham de associar títulos aos colegas. Marisa atribuiu «Mr./Miss Incoerência. Muda de opinião mais rápido do que a Voz muda de tom» a Liliana. A concorrente discordou e o ambiente ficou ainda mais tenso quando Pedro lhe falou no noivado que terminou com Zé. No final do momento, a concorrente não conseguiu conter as lágrimas.

Estamos em contagem decrescente para saber quem será o grande vencedor do Secret Story 9. Vote no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:

INÊS 761 20 20 10

LILIANA 761 20 20 14

MARISA 761 20 20 16

PEDRO 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9