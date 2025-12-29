«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro

Na gala do Secret Story 9, Leandro chega a estúdio, depois de ter sido o menos votado da semana. Flávio Furtado e Bruna Gomes partilham as suas opiniões sobre o agora ex-concorrente.

Ao longo do jogo, Leandro destacou-se pela sua personalidade forte e por momentos que marcaram esta edição, dividindo opiniões dentro e fora da casa. Com a sua saída, ficam finalmente definidos os quatro finalistas do “Secret Story 9”: Liliana, Marisa, Pedro Jorge e Inês, que seguem agora na disputa pelo grande prémio de 250 mil euros.

