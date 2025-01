No Extra de quarta-feira, 29 de janeiro, o tema voltou a ser debatido e Diana Lopes fez uma revelação surpreendente. A comentadora apontou que Inês Morais já havia tido um comportamento idêntico no Big Brother 2024, recordando um episódio com Fábio Caçador: «São as duas mal-educadas de formas completamente distintas», começou por afirmar Diana Lopes.