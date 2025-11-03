Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro

Na gala deste domingo do Secret Story, Marisa teve um conjunto de atitudes que estão na mira do público. O momento aconteceu quando a concorrente Mariana foi expulsa. Marisa quase não reage ao ver o marido ser o primeiro salvo. Mas depois acaba a dar um grande abraço a Bruno, quando este regressa à salva. Veja as imagens polémicas. 

  • Há 2h e 8min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

16:36
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

15:28
«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana
02:08

«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana

15:13
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»
04:23

Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»

14:55
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

14:45
Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»  
01:08

Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»  

11:10
Mais Viral

Mais Vistos

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
04:18

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante

Há 3h e 13min
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

Há 3h e 6min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 29min
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
04:13

Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara

Hoje às 12:39
Ver Mais

Notícias

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 36 min
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Há 1h e 21min
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Há 1h e 22min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 35min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 29min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Hoje às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Hoje às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

Ontem às 22:48
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 36 min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 35min
Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Há 3h e 27min
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Hoje às 12:19
Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Hoje às 10:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Hoje às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Ontem às 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Ontem às 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Há 1h e 59min
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Há 2h e 8min
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

Ontem às 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Ontem às 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
Ver Mais Outros Sites