Dinâmica dos mexericos incendeia os nomeados com críticas e acusações

No Secret Story 9, a dinâmica dos mexericos trouxe fogo à casa e colocou os concorrentes frente a frente. Os nomeados defenderam a sua permanência no jogo, mas as trocas de farpas dominaram a atividade. Liliana acusou Joana de não ter paciência, enquanto Joana se queixou da falta de adjetivação. Liliana foi mais longe e disse que Pedro Jorge aproveita estas dinâmicas para ser alguém diferente do que mostra no dia a dia. Sandro não poupou críticas a Leandro, que respondeu com ironia, afirmando que confia no “seu povo”.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

  Secret Story
  Ontem às 22:03
Expulsão desejada? Liliana seria a escolhida pelos colegas

Especial ao rubro: Rui acusado de ter o ego enorme

Bruna revela autoria de mexerico sobre Bruno e Sandro e gera comentários

Sandro alvo de mexerico: A maioria concorda e Fábio corre em defesa do colega

Especial em chamas: mexericos lançam Bruna, Ana Cristina e Inês em confronto

Liliana sobre Bruna: «Faz-me julgamento físico»

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Expulsão desejada? Liliana seria a escolhida pelos colegas

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

