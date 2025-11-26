Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»

No Secret Story 9, a Voz desafia os concorrentes a refletirem sobre o seu percurso e a apresentarem boas razões para merecerem vencer. Durante o discurso de Bruna, o momento aquece quando Fábio começa a ironizar e fala sobre a «máscara» a cair, gerando um despique imediato entre os dois e deixando o ambiente carregado de tensão.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

