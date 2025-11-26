Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso

No Secret Story 9, Liliana faz o seu balanço do jogo e, de forma breve, recorda a vida que tem lá fora, mencionando as responsabilidades e desafios que a moldaram. A concorrente destaca o esforço, a resiliência e o facto de ter enfrentado altos e baixos dentro da casa, defendendo que o seu percurso demonstra força e merecimento para chegar mais longe.
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10