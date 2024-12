No Secret Story - Casa dos Segredos, a Renata está chateada por o Maycon a ter considerado a Rainha de Copas e quem assiste a toda a discussão, é o João, o Diogo e o Leo. Na pérgula, o João sugere que é o momento ideal para o Diogo criar laços de amizade com a Renata. Surpreendentemente, o Diogo vai ao encontro da nortenha, tentando conquistá-la com gomas…