Diogo Alexandre defende-se de acusações: «Já não se pode usar palavra nenhuma nesta casa (...) peço imensa desculpa»

No Diário do Secret Story, analisamos as imagens de uma dinâmica na casa em que Diogo Alexandre foi o alvo principal. Renata considera que o Diogo foi um péssimo líder pois nunca chamou a sua atenção para as tarefas que não cumpria, limitando-se a fazê-las. Acredita que o Diogo foi um empregado e não um líder. O concorrente justifica que não pode obrigar ninguém a cumprir o que lhe compete, afirmando que a Renata quis sabotar a sua liderança. A nortenha fica indignada, insinuando que estava a cumprir uma missão. O Diogo acaba por pedir desculpa e a Renata acusa-o de estar a extrapolar uma situação.