No Secret Story - Casa dos Segredos, a Jéssica e o Diogo receberam pistas para os segredos do Heitor e do Leo, e logo a seguir confrontam os respetivos concorrentes. Depois de algumas teorias, a Jéssica diz acreditar que o Heitor é fã número 1 do Michael Jackson. Já o Diogo, sem saber que o Leo o tentou despistar, conclui que o angolano perdeu o pai e o padrasto.