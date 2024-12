Diogo Alexandre em lágrimas com mensagem de Natal da família: «Sempre tive medo do que pudessem estar a sofrer aí fora»

No Secret Story - Casa dos Segredos, os concorrentes leem, emocionados, as cartas escritas pela família. Os pais do Gonçalo sublinham o facto de o filho ser um menino de ouro e já a família da Margarida reforça que a apoia e considera que se tem demonstrado forte perante os obstáculos. A mãe do Leomarte lembra que a sua beleza é abraçar quem ele é e que o filho tem um potencial infinito. Já os pais do Diogo, apelidam-no de melhor estratega pois esteve sempre no centro das atenções, o que os fez sofrer muito. Emocionado, o Diogo revela estar feliz pelo facto de os pais estarem unidos neste momento.