Diogo Alexandre está ou não interessado em Renata? Maycon, Marcelo e João acreditam que é ‘estratégia de jogo’

No Secret Story, no final da noite, o Marcelo, o João e o Rita comentam o súbito interesse do Diogo na Renata. Para o João, o Diogo criou apenas uma nova estratégia de jogo, visto estar nomeado. O Maycon junta-se aos concorrentes, atirando que, ou é missão ou o Diogo está só a ser inconveniente. O João atira que é completamente impossível o Diogo estar apaixonado pela Renata e a Rita remata que se fosse verdade, o Diogo não iria partilhar.