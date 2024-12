Diogo Alexandre recebe missão de fazer campanha para líder das tarefas - Veja todas as imagens

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante a manhã, o Diogo começa a fazer campanha para ser eleito o próximo chefe de limpeza da casa. O concorrente apela à Renata, partilhando que até dará uma aula de Kizomba. A nortenha atira que por essa razão não vai votar nele. O João também é vítima da campanha do Diogo e sugere que o concorrente “chore mais dois minutos”. A pedido do João, o Diogo encarna a personagem, chorando pelo cargo de chefe de limpeza. O que na casa não sabem é que o Diogo cumpre a missão secreta de persuadir os concorrentes a votarem em si.

Os concorrentes começam a eleger o chefe de limpeza da semana, não sabendo que o Diogo cumpre a missão secreta de persuadir o grupo a votar em si. O João admite ter ficado sensibilizado com a campanha de vitimização do Diogo e por isso atribuiu o seu voto ao concorrente. A Renata escolhe o Gonçalo, atirando de forma irónica, que quer dar oportunidade ao concorrente de “levantar todas as bandeiras” como tem feito, mas de forma imparcial. O Gonçalo pede exemplos e a nortenha contesta que o quer ver como líder e ponto final. No confessionário, o João admite que não entende a postura da Renata, considerando que a concorrente se vai perder no seu jogo.

A eleição do chefe de limpeza continua e o Marcelo considera que o Diogo passou por cima do Leo, sabendo que o angolano já tinha apelado ao cargo. Ainda assim, o próprio Leo vota no Diogo, sublinhando que para a semana continua na casa e chegará a sua vez. No confessionário, o João acredita que o Leo ficou com ciúmes por terem votado no Diogo e não nele. De volta à eleição, o João atira que, no lugar do Leo, sentir-se-ia pisado pelo Diogo, acreditando que o pilar do concorrente possa estar a ruir. No final das contas, será que o Diogo conseguiu reunir os votos suficientes para ser o chefe de limpeza da semana?