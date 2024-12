Diogo Alexandre responde a acusações de 'flirt' com Renata: «Não quero olhar para ninguém daquela forma»

No Secret Story - Casa dos Segredos, na pérgola, Maycon pergunta a Renata se pode falar do assunto, João tenta saber o que se passa, mas Renata fecha-se em copas. Maycon pergunta o que foi o que Diogo fez com Renata de manhã, Gonçalo questiona se Diogo flirtou com Renata... Diogo não responde e parece não entender a que Maycon se refere.

Maycon explica o que Renata lhe contou, Diogo diz que apenas disse que estava desconfortável e saiu e afirma, "pode ser interpretado como flirt, peço desculpa". Maycon pergunta o que Diogo tinha dito sobre o trio, Diogo diz que vai saltar já. Maycon questiona se Diogo acha correto, Diogo diz que Maycon pode interpretar a situação como quiser, mas pede a Renata que o elucide sobre o que aconteceu, Renata conta e Diogo e Renata afirma que se sentiu desconfortável naquela situação e por isso, não se iria esquecer do que se passou. Maycon questiona Gonçalo sobre como se sentiria se fosse com Margarida, Gonçalo diz que não iria gostar e diz a Diogo que não o deveria ter feito, mas é preciso saber se foi provocação ou intencional... Maycon questiona se Gonçalo acha aceitável se for por jogo, Gonçalo diz que não mas queria perceber.

Maycon diz que Diogo falou de valores, mas agora faz flirt com Renata. Diz que acreditou que fosse para o picar, inicialmente, mas agora percebe que não, "é falta de respeito". Diogo confirma que é falta de respeito, mas está descontextualizado. Maycon acaba por se enervar e diz que Diogo é incoerente! Diogo dirige-se a Renata e diz que pediu à concorrente para o alertar se alguma vez se sentisse desconfortável, Renata diz que Diogo não teve tento na língua. Maycon enerva-se e diz que isto não é uma brincadeira! Renata diz que não iria falar, mas acabou por dizer a Maycon porque poderia aparecer numa VT. Renata diz que poderia ser mesmo bruta com Diogo, mas não o fez para o concorrente se sentir confortável na casa e foi por isso que não falou disto.

A concorrente diz que Diogo não teve respeito e por isso, é bruta e fria com Diogo. Renata diz que Diogo não sabe da sua história e por isto, ficou com ansiedade e não dormiu "e foi a pior coisa que me poderia ter acontecido aqui dentro, porque não sei lidar com o interesse de outros homens e a culpa, é só minha".