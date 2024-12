Diogo Alexandre vê Renata sozinha e sente compaixão: «Uma pessoa sozinha fica triste»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Renata está sozinha no exterior e o Diogo apercebe-se, pedindo à Margarida para integrar a colega no grupo. No entanto, a Margarida não se mostra muito interessada, acabando por ir o Leo perguntar à Renata, de forma descontraída, se está ali sozinha para fazer a sua VT. Embora a concorrente se mostre bem com a situação, no confessionário assume que se sente sozinha.