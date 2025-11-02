Discussão acesa: Bruna acusa Mariana de fugir ao confronto e leva resposta inesperada

O clima voltou a aquecer no alpendre da casa do Secret Story 9. Bruna confrontou Mariana sobre o episódio do dia anterior, quando a babysitter fugiu em lágrimas durante o pequeno-almoço devido à sua fobia de queijos, acusando Marisa de ter sido forçada ao colocar uma tábua na mesa. Mariana respondeu que não ia deixar de comer para agradar a Bruna, dando início a um confronto direto.
Bruna acusou Mariana de evitar conflitos, dizendo que ela “mete o rabinho entre as pernas”, ao que a açoriana devolveu com ironia: “gosto de enfiar no rabo”. A troca de farpas subiu de tom, com Mariana a sugerir que Bruna precisava de um “cocktail de noção” e garantindo que não tem medo de “fazer peito”. Bruna mostrou-se chocada e afirmou que a colega perdeu a noção.
A discussão termina com Mariana a pedir que não gozem com o seu sotaque e origem, reforçando que não está na casa para aprender, “muito menos” com Bruna. Mais um momento tenso que promete dividir opiniões dentro e fora da casa.