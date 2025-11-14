Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial

Após o Especial do Secret Story 9, Liliana agradece a Pedro por este ter recusado passar a noite consigo no quarto secreto, afirmando que seria “a pior noite” da sua vida. A resposta de Pedro é imediata, acusando Liliana de não ter valores, o que desencadeia uma troca de palavras intensa entre os dois.

Durante o confronto, Pedro recorda ter perdido dinheiro por causa de Liliana. Marisa Susana reage ao comentário, afirmando que Pedro “mereceu”. A observação não agrada ao concorrente, que abandona a sala irritado e isola-se no quarto.

Marisa Susana decide ir ao encontro de Pedro para esclarecer o desentendimento, mas o diálogo rapidamente se intensifica. Pedro acusa a colega de o ter atacado durante o Especial, enquanto Marisa Susana defende que não considerou correto o comentário sobre o gelado. Em tom exaltado, Pedro garante que a observação foi feita “sem maldade”.