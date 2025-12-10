Discussão acesa! Pedro e Liliana expõem fragilidades em momento tenso

No Secret Story 9, Pedro e Liliana pegam-se e deixam vir ao de cima, as fragilidades um do outro. Depois de perceber que o Pedro está a supervisionar o seu trabalho, a Liliana brinca com o concorrente por estar molhado nas calças e o concorrente fica chateado. Durante a discussão as inseguranças de Liliana acabam por vir ao de cima. Veja o momento.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

