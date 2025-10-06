Já chegámos ao whatsapp!
Discussão ao rubro: Ana Cristina critica Liliana e tensão explode

No Secret Story 9, a tensão entre Ana Cristina e Liliana atingiu um novo pico durante uma troca acalorada de palavras. Ana Cristina criticou duramente a colega, acusando-a de se focar apenas na imagem e de não usar a razão no jogo.

Última Hora! Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI

O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

  • Há 2h e 35min
Raquel passa-se com Lídia: «Reduz-te à tua insignificância»
Raquel passa-se com Lídia: «Reduz-te à tua insignificância»

Na manhã a seguir a ter terminado com Zé, Liliana e Fábio mostram-se inseparáveis- «»
Na manhã a seguir a ter terminado com Zé, Liliana e Fábio mostram-se inseparáveis- «»

Revoltada, Lídia confronta Ana Cristina depois de desacato: «Voltas-me a tocar...»
Revoltada, Lídia confronta Ana Cristina depois de desacato: «Voltas-me a tocar...»

Estalou o verniz! Ana Cristina berra: «Cala-te Lídia!»
Estalou o verniz! Ana Cristina berra: «Cala-te Lídia!»

Ana Cristina pica: «Dá-me paciência para aguentar e ter que ver a Lídia»
Ana Cristina pica: «Dá-me paciência para aguentar e ter que ver a Lídia»

Lídia passa-se com Ana Cristina: «Estás a brincar comigo!?»
Lídia passa-se com Ana Cristina: «Estás a brincar comigo!?»

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

Hoje às 00:26
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Hoje às 09:00
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Hoje às 00:48
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Cláudio Ramos toma posição sobre o fim do noivado de Liliana: «O que dizem é execrável»

Há 40 min
Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

Há 1h e 8min
Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Há 2h e 51min
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais

Hoje às 09:12
Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Hoje às 09:05
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

Hoje às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story

Hoje às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Há 2h e 51min
Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Hoje às 09:05
Noivo Zé fala após Liliana terminar namoro em direto. «Jamais se põe no meu lugar…»

Hoje às 08:35
De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

4 out, 21:25
Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

4 out, 21:01
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Hoje às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

Hoje às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Ontem às 19:06
Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Ontem às 18:00
Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Ontem às 15:50
Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Ontem às 15:27
Tatiana e Ruben Boa Nova anunciam nome do segundo filho... após "muita discórdia e muitas opções"!

Ontem às 13:48
